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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde rakibini mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Mounir, Adem, Tetteh

Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe haftaya 29 puanla 4. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor ise 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

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