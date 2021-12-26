Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde rakibini mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 1 - 0 :Yeni Malatyaspor

(İlk yarı oynanıyor)

10' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Filip Novak'ın golü ile maçta öne geçti! Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Filip Novak sol ayağıyla topu düzelterek sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

8' Jose Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Dursun kafa vuruşunda direkten dönen tekrar tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Mounir, Adem, Tetteh