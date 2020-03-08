Fenerbahçe yedek kulübesinde dikkat çeken Emre Belözoğlu fırtınası
Fenerbahçe'nin Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun takıma taktik veren isim olduğu görüldü.
Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Yukatel Denizlispor'a karşı önce 2-1 yenik duruma düştü, ardından bir puanı duraklamada gelen golle kurtardı. Maçın ardından Denizlispor puanını 28'e yükseltirken Fenerbahçe ise 40 puana ulaştı.
Antrenörlerin oturduğu bölümde oturdu: Maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, kulübede antrenörlerin oturduğu bölümde oturdu ve maç sırasında takım arkadaşlarına sık sık taktik verdi.
Tolgay'a ve Miha Zajc'a taktik verdi: Emre Belözoğlu, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Tolgay Arslan'ı yanına çağırarak taktikler verirken, müsabakanın 31. dakikasında Max Kruse'nin yerine oyuna dahil olan Miha Zajc'a da taktik veren isim oldu.
Fikir alışverişinde bulundu: Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.