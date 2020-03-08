Fenerbahçe yedek kulübesinde dikkat çeken Emre Belözoğlu fırtınası

Tolgay'a ve Miha Zajc'a taktik verdi: Emre Belözoğlu, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Tolgay Arslan'ı yanına çağırarak taktikler verirken, müsabakanın 31. dakikasında Max Kruse'nin yerine oyuna dahil olan Miha Zajc'a da taktik veren isim oldu.