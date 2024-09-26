Fenerbahçe - Union Saint Gilloise / Canlı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Union Saint Gilloise'u ağırlıyor.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi yolculuğuna Kadıköy'de başlıyor. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi ağırlayan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Ünlü teknik adam Jose Mourinho, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olurken temsilcimizin yeni formattaki ilk maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Union Saint Gilloise

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

Fransız hakem yönetecek

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak.

6 isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

İki ekip geçen sezon da rakip olmuştu

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

Union Saint Gilloise liginde 12'nci sırada

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.