BIST 10.914
DOLAR 42,11
EURO 48,42
ALTIN 5.377,70
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.

Abone ol

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak - Resim: 0

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

2013'te kazanan Fenerbahçe olmuştu

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak - Resim: 1

Deplasmanda puan alamadı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi
41 ilde eş zamanlı operasyon! 135 şüpheli yakalandı, ele geçirilenlere bakın...
41 ilde eş zamanlı operasyon! 135 şüpheli yakalandı, ele geçirilenlere bakın...
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
Kök Hücre Bağışının Hayat Kurtaran Gücü! Bağış İle “Yeniden Doğma” Fırsatı Verin
Kök Hücre Bağışının Hayat Kurtaran Gücü! Bağış İle “Yeniden Doğma” Fırsatı Verin
Komisyonun İmralı ziyareti için konuşulan tarih belli oldu
Komisyonun İmralı ziyareti için konuşulan tarih belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Max Dowman tarine geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Max Dowman tarine geçti
Zincir markette kesiyer olarak çalıyan kadın boşandığı eski eşiyle karşılaşınca...
Zincir markette kesiyer olarak çalıyan kadın boşandığı eski eşiyle karşılaşınca...
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu
ABD'deki kargo uçağı düştü: 7 ölü 11 yaralı
ABD'deki kargo uçağı düştü: 7 ölü 11 yaralı