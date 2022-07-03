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Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Süper Ligi ikinci sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı

Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Ali Koç başkanlığında yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer listesinin en başına 28 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Belotti'yi aldı.

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Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Andrea Belotti, son olarak İtalyan takımlarından Torino'da forma giydi. Belotti aynı zamanda İtalyan milli takımında da forma giyiyor.

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Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor.

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Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!

Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu. 

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