Fenerbahçe transferde yıldız ismi gözüne kestirdi! Listenin en başında o var!
Süper Ligi ikinci sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı
Ali Koç başkanlığında yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer listesinin en başına 28 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Belotti'yi aldı.
112
Andrea Belotti, son olarak İtalyan takımlarından Torino'da forma giydi. Belotti aynı zamanda İtalyan milli takımında da forma giyiyor.
212
Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor.
312
Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu.
412