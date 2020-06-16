Fenerbahçe Trabzonspor Türkiye kupası yarı final maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından gözler, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çevrildi. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu kez sahasında kazanarak turu geçmek istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 2-1'lik avantajını korumaya çalışıyor. Zorlu mücadele ile ilgili detaylar ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Pandemi sonrası Süper Lig'de 27. haftaya Kadıköy'de Kayserispor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ile Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik net bir skorla deviren Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor ve zorlu mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bordo-mavili takımsa bu avantajı koruma peşinde...

Fenerbahçe: 0 - 0 :Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Ülker

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 20.45

Yayın: ATV

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Tolga, Miha Zajc, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Fenerbahçe ve Trabzonspor turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.