Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler bellli oldu
Bir yanda sezona iyi başlayıp namağlup yoluna devam eden, bol yıldızlı kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe... Diğer tarafta ilk 5 maçta 5 puan toplayabilen ancak 9 resmi maçtır rakibine yenilmeyen Trabzonspor... Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.
Fenerbahçe - Trabzonspor
Stat: Ülker
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Flavio Da Silva, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe