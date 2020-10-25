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Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler bellli oldu

Bir yanda sezona iyi başlayıp namağlup yoluna devam eden, bol yıldızlı kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe... Diğer tarafta ilk 5 maçta 5 puan toplayabilen ancak 9 resmi maçtır rakibine yenilmeyen Trabzonspor... Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor

Stat: Ülker
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Flavio Da Silva, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe

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