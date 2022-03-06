Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Ligde son 3 maçını kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrıldı ve ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda.