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Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde en yakın rakibinin 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer ise puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Ligde son 3 maçını kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrıldı ve ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda.

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