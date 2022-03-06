Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde en yakın rakibinin 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer ise puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe - Trabzonspor
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan Can, Osayi, Pelkas, Serdar Dursun
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Ligde son 3 maçını kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrıldı ve ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda.