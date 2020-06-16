Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından gözler, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çevrildi. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu kez sahasında kazanarak turu geçmek istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 2-1'lik avantajını korumaya çalışıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu mücadele ile ilgili detaylar ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Pandemi sonrası Süper Lig'de 27. haftaya Kadıköy'de Kayserispor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ile Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik net bir skorla deviren Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek ve zorlu mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bordo-Mavili takımsa bu avantajı koruma peşinde...

Fenerbahçe ve Trabzonspor turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor

Stat: Ülker

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 20.45

Yayın: ATV

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre (Tolga), Gustavo, Mehmet, Ferdi, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, A.Parmak, Sosa (Ndiaye), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth