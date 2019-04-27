Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 30.haftasında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında 3 puan hedefliyor. Peki Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Trabzonspor maçına ilişkin bütün bilgiler

Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelede beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Durun ile Tarın Ongun üstlenecek.

İL 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Harun, Hasan Ali, Skrtel, Sadık, Isla, Mehmet Topal, Jailson, Zajc, Dirar, Valbuena, Soldado (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Fenerbahçe'de iki eksik var

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte ligin 28'inci haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sonrasında yapılan tetkikler sonucu kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses ile ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adale zarında yırtık ile kanama tespit edilen Serdar Aziz, forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile Trabzon 123. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor , Süper Lig'de yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

Fenerbahçe'yi 22 yıldır yenemiyor

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul'da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Fenerbahçe, evinde üstün

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe’nin 20, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunuyor, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul’daki lig maçı 2-2 biterken, tarafların Kadıköy’deki son 6 randevusundan 5’inde kazanan çıkmadı.