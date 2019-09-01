Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe sahasında taraftarının desteği ile Bordo-mavili takımı mağlup etmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Trabzonspor ise ezeli rakibini deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 3. haftası dev maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Sezona ikide iki yaparak müthiş başlayan lider Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde ağırlayacağı Trabzonspor'u mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Son yıllarda ezeli rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarda dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 47 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor ise, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak rakibinin 22 maçlık evindeki yenilmezlik serisine son vermeyi hedefliyor.

Kadıköy'deki dev maçta Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla; Trabzonspor'da ise Ogenyi Onazi, Sturridge, Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman