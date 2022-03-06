Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde en yakın rakibinin 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer ise puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor ve dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Trabzonspor

(İkinci yarı oynanıyor)

71' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı!

62' Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

60' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topa hakim olmayı başardı.

46' Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

45+4' Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Miha Zajc'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çık

45+1' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Stefano Denswil'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

44' Anthony Nwakaeme'nin, Edin Visca ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

43' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Diego Rossi'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Dursun'un ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.

42' Diego Rossi'nin pasıyla topla buluşan Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

39' Anthony Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Tymoteusz Puchacz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35' Miguel Crespo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attila Szalai'nin arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır son anda topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda Ahmetcan Kaplan engelledi.

29' Andreas Cornelius'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Visca'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.

26' Serdar Dursun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

22' GOOOLL!!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golü ile maçta öne geçti! Abdülkadir Ömür'ün ceza alanında soldan içeri gönderdiği ortasında Miha Zajc'dan seken topu önünde bulan Anthony Nwakaeme hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

18' KIRMIZI KART! Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İrfan Can Kahveci'nin Manolis Siopis'e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

11' Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi (Pelkas), Serdar Dursun (Berisha)

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)