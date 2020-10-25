Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Bir yanda sezona iyi başlayıp namağlup yoluna devam eden, bol yıldızlı kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe... Diğer tarafta ilk 5 maçta sadece 5 puan toplayabilen ancak 9 resmi maçtır rakibine yenilmeyen Trabzonspor... Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışıyor.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe: 0 - 1 :Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

37' Üstten dışarı! Trabzonspor'da Abdülkadir'in ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

23' GOOOLL!!! Trabzonspor, Benik Afobe'nin golü ile maçta öne geçti! Fenerbahçe ceza alanı yakınında Jose Sosa ve Mauricio Lemos arasındaki anlaşmazlık sonrasında topu kapan Benik Afobe hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

15' Trabzonspor'dan tehlike! Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

8' Fenerbahçe'den tehlike! Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu ancak üstten dışarı gitti.

2' İlk tehlike Fenerbahçe'den! Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Flavio Da Silva, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe