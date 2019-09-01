Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe sahasında taraftarının desteği ile Bordo-mavili takımı mağlup etmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Trabzonspor ise ezeli rakibini deplasmanda yenmenin peşinde... Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 3. haftası dev maça sahne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Sezona ikide iki yaparak müthiş başlayan lider Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde ağırlayacağı Trabzonspor'u mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Son yıllarda ezeli rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarda dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 47 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor ise, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak rakibinin 22 maçlık evindeki yenilmezlik serisine son vermeyi hedefliyor.

Kadıköy'deki dev maçta Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla; Trabzonspor'da ise Ogenyi Onazi, Sturridge, Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE: 1 - 1 :TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

28' GOOOLL!!! Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanatta topla buluşan Donis Avdijaj bekletmeden topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Caleb Ekuban, altıpas önünde hafif sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşturuyor. Donis Avdijaj golde asisti yapan oyuncu oluyor.

17' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Max Kruse ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Garry Rodrigues altıpas önünde sol ayak içiyle topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor. Max Kruse golde asisti yapan oyuncu oluyor.

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman