SPOR

Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı anlatım

Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco, taraftarı önünde galibiyetle başlayarak kariyerine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Öte yandan ligde yoluna namağlup devam eden Fatih Tekke'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda seriyi sürdürerek 3 puanla dönmek istiyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Trabzonspor

4'Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Trabzonspor savunmasının müdahalesi kısa düştü. Kerem Aktürkoğlu, kısa düşen topa gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.

DOMENICO TEDESCO'NUN İLK MAÇI

Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho ile başlayan ve Benfica maçı sonrası yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkacak. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kadıköy'de oynanacak derbide yeni transferlerini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Ederson, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli formayla ilk defa şans bulması bekleniyor. Trabzonspor'da ise Uğurcan'ın transfer olmasının ardından kadroya katılan Onana ile Beşiktaş'tan kiralanan Muçi'nin bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 138. RANDEVU

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 54 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 180 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

LİGDE 105. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 104 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 43 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-2, sahasında 4-1'lik skorlarla 3 puana uzandı.

