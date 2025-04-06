Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 kaybederek elenen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral arıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, zorlu rakibi yenerek sarı-kırmızılılarla olan puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor

Mücadele saat 19.00'da başlayacak

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza

GÖZLER EN-NESYRI VE BANZA'DA OLACAK

Derbi heyecanı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gözler En-Nesyri ile Simon Banza'da olacak. Takımlarının gol yükünü çekmeye devam eden iki deneyimli ismin, zorlu maçta nasıl performans gösterecekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıkan Youssef En-Nesyri 16 gol kaydederken, Trabzonspor ile 23 karşılaşmada süre alan Simon Banza ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 kaybeden ve organizasyona veda eden Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kazanması durumunda ezeli rakibiyle puan farkını 3'e düşürecek olan Kanarya, bordo-mavililer karşısında moral arıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve oyuncularının nasıl performans göstereceği merak edilirken, sarı-lacivertliler iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun sergilemeyi amaçlıyor.

519 GÜNLÜK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Fatih Tekke'nin göreve gelmesinin ardından 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine RAMS Başakşehir karşısında son veren Trabzonspor, aynı başarıyı derbi maçlarında da göstermeyi amaçlıyor. Son olarak 519 gün önce üç büyüklere karşı kazanmasını bilen bordo-mavililer, genç çalıştırıcı ile yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

FATİH TEKKE'DEN KADIKÖY'DE KRİTİK PUANLAR

Trabzonspor'un başında 3. kez lig maçına çıkmaya hazırlanan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde 4. farklı takımıyla Fenerbahçe'ye rakip olacak. Tekke, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe deplasmanından puan almayı başardı. 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 6 kez karşılaşırken, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Fatih Tekke, son olarak ise bu sezonun 4. haftasında Alanyaspor'un başında Kadıköy'e çıktı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

DERBİDE 137. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ligde bugüne dek 103 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.