Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, Kerem'in bir kez daha ilk 11'de forma giymemesini istedi.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, kaybedilen maç sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki gösterdi. Transfer olduğu günden bu yana etkisiz performansı gerekçe gösterilerek sık sık eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, Aston Villa karşısında da beklenenin altında kaldı. Taraftarlar, Kerem'e verilen kredinin artık tükendiğini dile getirdi.

''HANGİ MAÇTA OYNAYACAKSIN?''

Sosyal medya üzerinden binlerce yorum atan Fenerbahçe taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun bir kez daha ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini savundu. Kerem için, ''Bu önemli maçta bile oynayamayacaksan hangi maçta oynayacaksın?'', ''Sahada yürüyor, hiçbir faydası yok'', ''Ben evden Kerem ise sahadan maçı izliyor. Aramızda hiçbir fark yok. Artık yedek başlamalı.'' yorumlarını yaptı.

