Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde

Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. İki golün asistini de Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Antony Musaba yaptı.

Mücadelenin 78. dakikasında Samsunspor'da Antoine Makoumbou direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Samsunspor maçın geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Final mücadelesi 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe 2 - 0 Samsunspor

90'Maç sona erdi. Fenerbahçe finalde.

90'Karşılaşmanın sonuna dört dakika ilave edildi.

78'Kırmızı Kart - Antoine Makoumbou

67'GOL! Anthony Musaba bir kez daha sahneye çıkıp topu takımın forveti Jhon Duran'la buluşturdu. Duran net bir gol vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

53'Fenerbahçe'de Skriniar, Zeki Yavru'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

46'Karşılaşmada ikinci 45 dakika başladı

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna bir dakika süre ilave edildi.

40'Marco Asensio'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği plase şut direkte patladı. Dönen topta Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı auta yolladı.

35'Jhon Duran kale önünde döndü vurdu top direkten döndü. Top Fenerbahçe'de kaldı.

25'Musaba uzaklardan kaleyi yokladı. Okan Kocuk topu kornere çeldi.

21'Fenerbahçe'de Mert sağ kanattan Kerem'e adrese teslim pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem, topu ayağından açarak kontrolü kaybetti.

14'Fenerbahçe'de Asensio'nun sol kanattan ortasını savunmada Toni Borevkovic uzaklaştırdı.

10'İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Ceza sahası önünde rakip takım oyuncusundan sıyrılan Jhon Duran topu sağ uzak köşeye yolladı. Aut.

6'Gol sonrası hakem Ali Şansalan VAR odasıyla iletişime geçti. İncelemenin ardından gol geçerli sayıldı ve maç Samsunspor'un santrasıyla başladı.

4'GOL! İçeri kat eden Anthony Musaba topu müsait pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem de topu boş ağlara göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.

2'Son çizgiye inen Anthony Musaba sağ kanattan topu içeri çevirdi. Top Samsunspor savunmasından döndü.

1'Karşılaşmada ilk yarı başladı

SÜPER KUPA MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Jayden, Levent; İsmail, Bartuğ; Asensio, Musaba, Kerem; Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ceesay, Moundilmadji