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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak

Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısında, kongreden alınan yetkiler ve Süper Kupa finali için alınacak aksiyonlar konuşuldu. Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.

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Kongre sonrası yapılan Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda kongreden alınan yetkiler ve Süper Kupa finali için alınacak aksiyonlar konuşuldu.

YABANCI HAKEM ATANMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti. TFF'nin Süper Kupa maçının hakemi için vereceği karar ise merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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