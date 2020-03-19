Fenerbahçe Stadı'nda Corona virüs önlemi
Fernebahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesi koronavirüse fırsat verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken, Corona virüse karşı önlem olarak stadyumlar didik didik dezenfekte edilmeye devam ediyor.
16
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak mücadele öncesinde, Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Ülker Stadyumu da dezenfekte edildi.
26
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma vardı.
36
Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi.
46