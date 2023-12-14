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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ediyor.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.

Fenerbahçe 1-0 Spartak Trnava (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Stavrevin yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Azango, Ofori, Duris

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