Fenerbahçe Slovacko (CANLI YAYIN)

Devler Ligi'nden elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlıyor. Jorge Jesus ve öğrencileri ev sahibi avantajını kullanarak zorlu mücadeleden istediği skoru almaya çalışacak. Sarı-Lacivertliler 11 Ağustos'ta oynanacak rövanşta rakibini kupanın dışına iterse gruplara kalmak için Play Off mücadelesi verecek. İşte Fenerbahçe Slovacko maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...

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FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 1-0 SLOVACKO

34'Bu dakikalarda oyunun temposu düşmüş durumda.

33'Fenerbahçe savunmada hazırlık pasları yapıyor.

32'Slovacko tek paslarla savunmadan iyi çıktı ancak sağ kanada atılan uzun pasta araya Ferdi girdi.

31'Sağ kanatta şık hareketlerle rakibini geçen ve Lincoln'e ortalayan Emre Mor yine tribünlerden alkış aldı.

30'Attila Szalai, Rossi'ye yerden sert bir pas göndermek istedi ancak Rossi'yi görmeyen Lincoln'un araya girmesiyle top rakibe geçti.

29'Slovacko yine sol kanattan etkili geldi. Sağ kanattaki Milan Petrzela'ya açılan ortanın ardından Ferdi rakibine geçit vermedi.

28'Attila Szalai'nin Valencia'ya gönderdiği uzun topta kaleci Filip Nguyen topun sahibi oldu.

27'Pozisyon sonrası Lincoln Henrique'nin tedavisi sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

26'Stanislav Hofmann, sağından atıp solundan geçmek isteyen Lincoln'u sert bir hareketle durdurunca maçın ilk sarı kartını görmüş oldu.

25'Daniel Holzer sol kanattan ortalamak istedi, top doğrudan taca gitti.

24'Savunma arkasına tehlikeli bir uzun top atıldı ancak kaleci Ertuğrul erken sezip topu uzaklaştırmayı başardı.

23'Fenerbahçe tek paslarla ceza alanına etkili geldi. Lincoln Henrique topu istediği gibi kontrol edemeyince savunma araya girdi ancak Fenerbahçe baskıyla topu geri kazanıp atak tazeledi.

22'Willian Arao yine Osayi-Samuel'e uzun oynamak istedi top biraz hızlı olsa da Osayi-Samuel topa yetişmek için büyük çaba gösterdi ve tribünden alkış aldı.

21'Slovacko etkili geldi. Ceza alanı içinde müsait durumda çekilen şuta son anda Szalai ayak koydu.

20'Fenerbahçe yine etkili geldi! Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Diego Rossi ceza alanı dışından kaleyi denedi, top kalecide kaldı.

19'Ah Rossi... Fenerbahçe yine Emre Mor ile hücuma çıktı, Emre'nin müthiş pasında topla buluşan Rossi topu ayağından aşınca top kalecide kaldı.

18'Lincoln Henrique'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Mor sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

17'GOL GOL GOL! Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti

15'Savunmadan topu çıkartmak için defansa yardıma gelen Zajc, sert müdahale sonrası yerde kaldı.

14'Fenerbahçe tribünleri bu dakikalarda takıma büyük bir destek gösteriyor.

13'Orta alanda topla buluşan Emre Mor, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

12'Hücumda yapılan pas hatası sonrası Slovacko hızlı hücuma çıkmak istedi, Willian Arao araya girerek tehlikeyi büyümeden engelledi.

11'Emre Mor'un yaptığı pas hatası sonrası Fenerbahçeli futbolcuların önde basarak topu kazanması sonrası tribünler alkışla takıma destek oldu.

10'Fenerbahçe savunmada hazırlık pasları yaparak oyun kurmaya çalışıyor.

9'Arao'nun ortasında Rossi kafa vuruşunu istediği gibi gerçekleştiremedi, seken topta Valencia'nın kaleciye yaptığı harekete faul düdüğü çaldı.

8'Fenerbahçe, tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumad.

7'Az farkla kaçtı! Sağ kanatta buluştuğu topu müthiş hareketlerle ceza alanına taşıyan Miha Zajc'ın penaltı noktası civarından vuruşu direğin yanından auta çıktı.

6'Arao'nun uzun pasında Osayi-Samuel topu kontrol edip rakibini geçmek istedi ancak savunma izin vermedi.

5'Fenerbahçe gole yaklaştı! Lincoln Henrique sol çaprazdan ayak dışıyla müthiş bir orta açtı, Valencia'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

4'Slovacko yine etkili geldi, ceza alanı içinde yakın mesafeden çekilen şuta son anda Gustavp Henrique ayak koydu.

3'Diego Rossi sol kanattan ilerlemek istedi ancak savunma izin vermedi.

2'Slovacko etkili geldi. Sol çaprazdan yapılan vuruş direğe çarparak auta çıktı. Pozisyon sonrası karar ofsayt.

1'Fenerbahçe - Slovacko mücadelesi başladı. Haydi Fenerbahçe, vurduğun GOL olsun!

Fenerbahçe-Slovacko maçının 11'leri:

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

Yedekler: Altay, Furkan, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak.

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe Avrupa'da 243. maçına çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Slovacko takımını ağırlıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.