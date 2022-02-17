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Fenerbahçe Slavia Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Slavia Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertliler rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'dan Slavia Prag'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Osayi, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak Fenerbahçe, oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

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