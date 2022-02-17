BIST 2.043
DOLAR 13,61
EURO 15,50
ALTIN 825,39
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertliler rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'dan Slavia Prag'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Samuel, Valencia, Berisha

Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak Fenerbahçe, oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
8 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı! 'Vücudum paramparça oldu' deyip Nevzat Altay her şeyi anlattı
8 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı! 'Vücudum paramparça oldu' deyip Nevzat Altay her şeyi anlattı
Onur Market kimin sahibi kim? Onur Market sahibi Cemal Özen kimdir?
Onur Market kimin sahibi kim? Onur Market sahibi Cemal Özen kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hiç kimseden korkmuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hiç kimseden korkmuyoruz
Elektrik faturalarında yeni tarife nasıl olacak? Yüzde 25 indirim haberi geldi
Elektrik faturalarında yeni tarife nasıl olacak? Yüzde 25 indirim haberi geldi
Savaş için ilk mermiler atıldı! Ukrayna ateşkesi ihlal etti Rusya tehdit etti Zelensky cepheye indi
Savaş için ilk mermiler atıldı! Ukrayna ateşkesi ihlal etti Rusya tehdit etti Zelensky cepheye indi
Yatırımcı Charlie Munger'dan şok eden kripto para açıklaması: Keşke bir an önce yasaklansa
Yatırımcı Charlie Munger'dan şok eden kripto para açıklaması: Keşke bir an önce yasaklansa
Enerji Bakanı Fatih Dönmez elektrikteki indirim oranını ve tarife paketlerini açıkladı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez elektrikteki indirim oranını ve tarife paketlerini açıkladı
Oyuncu Meltem Kaptan'dan büyük başarı! 'Gümüş Ayı’yı kazandı
Oyuncu Meltem Kaptan'dan büyük başarı! 'Gümüş Ayı’yı kazandı
Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü
Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü