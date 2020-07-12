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Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'de 32. hafta maçında Sivasspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden Fenerbahçe ile Sivasspor bu karşılaşmada galibiyet arıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor.

Ligde yaptığı son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe haftaya 50 puanla 7. sırada giriyor. Sarı-lacivertli takım rakibi karşısında kazanarak Avrupa şansını sürdürmek istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Yiğidoların da Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor.

Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Sivasspor

Stat: Ülker
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS HD1

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ömer Faruk, Ferdi, Rodrigues, Vedat

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

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