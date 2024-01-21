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Fenerbahçe Samsunspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe Samsunspor maçı (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, Samsunspor karşısında evinde galibiyet arıyor. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

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Süper Lig'in 21. haftasında 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 21 puanla ligin 16. sırasında bulunan Samsunspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Bahattin Şimşek yönetiyor. Kritik mücadele 21 Ocak Pazar günü 16.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE: 0 SAMSUNSPOR: 0

Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Fenerbahçe'deki eksikler

Sarı-Lacivertliler’de Afrika Kupası’nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Miguel Crespo, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak. 

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