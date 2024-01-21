Fenerbahçe Samsunspor maçı (CANLI)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, Samsunspor karşısında evinde galibiyet arıyor. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürmek için sahaya çıkıyor.Abone ol
Süper Lig'in 21. haftasında 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 21 puanla ligin 16. sırasında bulunan Samsunspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Bahattin Şimşek yönetiyor. Kritik mücadele 21 Ocak Pazar günü 16.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
FENERBAHÇE: 0 SAMSUNSPOR: 0
Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Fenerbahçe'deki eksikler
Sarı-Lacivertliler’de Afrika Kupası’nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Miguel Crespo, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.