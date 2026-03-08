BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  SPOR

Fenerbahçe - Samsunspor / Canlı anlatım

Fenerbahçe - Samsunspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.

Abone ol

Trendyol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak farkı yeniden 4'e düşürmek istiyor.

Fenerbahçe 1 - 2 Samsunspor

23'GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi.

20'Guendouzi çok uzaklardan kaleyi yokladı, top direkten döndü.

15'GOL! Guendouzi topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Musaba, topu penaltı noktasının hemen arkasındaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi, düzgün bir tek vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

11'GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Holse'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Mouandilmadji kafayla topu ağlara gönderdi ve Samsunspor 1-0 öne geçti.

8'Holse'nin pasında sol kanattan hareketlenen Tomasson, Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Tomasson'un içeri çevirdiği topa son anda Fenerbahçe savunması müdahale etti.

5'Samsunspor ilk dakikalarda önde baskı yapıyor. Henüz karşılaşmada tehlikeli bir pozisyon oluşmadı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Samsunspor başladı.

Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK VE KADRO DURUMU

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou, Fenerbahçe karşısında forma giyemiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly ise maça yetiştirildi. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumları maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU VE EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, ligde son 10 maçta 1 galibiyet alabildi ancak Türkiye Kupası'ndaki 4-0'lık Gaziantep FK zaferiyle moral buldu. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maçı kaçıracak. Marco Asensio'nun durumu maç saatinde netleşecek.

İKİ TAKIMIN REKABET GEÇMİŞİ

Ligde iki takım arasında oynanan 65 karşılaşmada Fenerbahçe 35, Samsunspor 12 galibiyet aldı, 18 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 110 gol atarken, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İlk yarıda oynanan maç 0-0 biterken, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada İsrail ordusu kayıp verdi
Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada İsrail ordusu kayıp verdi
Yenilgi serisi sürüyor! Burak Yılmaz için tehlike çanları
Yenilgi serisi sürüyor! Burak Yılmaz için tehlike çanları
Çaykur Rizespor Antalyaspor'u tek golle geçti
Çaykur Rizespor Antalyaspor'u tek golle geçti
İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 400'den fazla hedefe saldırı düzenlendi
İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 400'den fazla hedefe saldırı düzenlendi
Gaziantep FK Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Gaziantep FK Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı