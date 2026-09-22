Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü: Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi macerasındaki maç takvimi netleşti. Sarı-lacivertli taraftarlar, “Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Fenerbahçe’nin diğer Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Yeni formatıyla oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, lig aşamasında 8 farklı rakiple mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin fikstüründe Avrupa’nın önemli kulüpleri yer alıyor.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki ikinci maçı olacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması saat 22.00’de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanında Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir sınava çıkacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İngiltere’de Villa Park Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe, Avrupa’nın zorlu deplasmanlarından birinde Aston Villa karşısında puan arayacak.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki maç programı:

10 Eylül 2026: Fenerbahçe - Roma

14 Ekim 2026: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026: Fenerbahçe - Atletico Madrid

4 Kasım 2026: Fenerbahçe - Slavia Prag

25 Kasım 2026: Liverpool - Fenerbahçe

8 Aralık 2026: Fenerbahçe - Villarreal

19 Ocak 2027: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

27 Ocak 2027: Fenerbahçe - LASK

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

UEFA’nın yeni formatına göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her takım toplam 8 karşılaşma oynuyor. Takımlar 4 maçı kendi sahasında, 4 maçı deplasmanda oynayarak sıralamadaki yerini belirlemeye çalışıyor.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında Avrupa futbolunun önemli kulüpleri bulunuyor.

Fenerbahçe’nin rakipleri:

Aston Villa

Roma

Atletico Madrid

Liverpool

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Slavia Prag

LASK

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARILI OLURSA NE OLACAK?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Aston Villa karşılaşması, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından kritik maçlardan biri olacak. Sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanından alacağı puanlarla lig aşamasındaki sıralamasını güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA KAÇ YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE?

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele ediyor. Sarı-lacivertli takımın Avrupa’nın en önemli kulüp organizasyonundaki performansı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.