Fenerbahçe Royal Antwerp maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Rusya'dan Sergei Ivanov'un yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Royal Antwerp

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Kanaya, 1 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.