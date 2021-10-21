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Fenerbahçe Royal Antwerp maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Royal Antwerp maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Kanarya, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Rusya'dan Sergei Ivanov'un yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Royal Antwerp

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Kanaya, 1 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

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