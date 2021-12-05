Fenerbahçe Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Kanarya, rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Karadeniz temsilcisi ise alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanların peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kanarya, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi. Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Karadeniz temsilcisi ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Rizespor

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha

Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Umar, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo