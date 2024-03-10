Fenerbahçe - Pendikspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ile devam ediyor. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye İndirmek istiyor.

Fenerbahçe - Pendikspor

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Pendikspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Pendikspor: Erdem, Nuno, Welinton, Murat, Serkan, Badou, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut

İbrahim Üzülmez iddialı

Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üzülmez, "İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.""Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz." diye konuştu.

VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Fenerbahçe-Pendikspor" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Kartal: Takımıma çok güveniyorum

Özellikle Konferans Ligi’nde son oynanan US Gilloise karşılaşmasında sahaya çıkarttığı ilk 11’in yanı sıra hem oyun planı hem de değişikliklerde kusursuza yakın bir performans gösteren teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçında da galibiyet istiyor. Kartal, “Her kulvarda gücümüzü sahaya yansıtmak için büyük uğraş veriyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Umarım kazanarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde son olarak Hatayspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de müsabakada forma giyemeyecek.

5 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.