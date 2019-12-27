Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
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"Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutluyum"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de 5. yılını geride bıraktığını ve bu yıl kazanacakları şampiyonluğa odaklandığını ifade etti.
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