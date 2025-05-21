Fenerbahçe Osimhen için harekete geçti: Napoli'den açıklama

"TÜRKİYE'DE MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ"

Habere göre İtalyan yetkili Osimhen için yaptığı açıklamada, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşencesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi." dedi.