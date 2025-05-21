Fenerbahçe Osimhen için harekete geçti: Napoli'den açıklama
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için Napoli cephesinden açıklama geldi. Bir kulüp yetkilisi Fenerbahçe'nin Osimhen için teklif yapıp yapmadığına dair soruya yanıt verdi.
Süper Lig'de sezona damga vuran Victor Osimhen, Galatasaray'da 25. şampiyonluğun mimarı oldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken Napoli cephesinden son duruma dair açıklama geldi.
Sabah'ta yer alan haberde, Napoli kaynaklarına ulaşıldığı ve bir İtalyan yetkiliyle Osimhen transferinin akıbetinin konuşulduğu belirtildi.
"TÜRKİYE'DE MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ"
Habere göre İtalyan yetkili Osimhen için yaptığı açıklamada, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşencesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi." dedi.
FENERBAHÇE'DEN MENAJER ATAĞI
Napoli yetkilisine ayrıca Fenerbahçe'nin Osimhen'e ilgisinin olup olmadığı da soruldu.