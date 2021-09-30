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Fenerbahçe Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, rakibi karşısında ilk galibiyetini ve liderlik koltuğunu almaya çalışacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya'dan Alejandro Hernandez yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe - Olympiakos

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho

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