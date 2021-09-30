Fenerbahçe Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, rakibi karşısında ilk galibiyetini ve liderlik koltuğunu almaya çalışacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya'dan Alejandro Hernandez yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe - Olympiakos
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho