Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-0 yenilen Kanarya, bu maçı kazanarak hem rövanşı almak hem de son hafta maçları öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya'dan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak ve mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan temsilcimiz 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe - Olympiakos

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Novak, Zajc, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M'Vila, M. Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi