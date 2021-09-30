Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, rakibi karşısında ilk galibiyetini ve liderlik koltuğunu almaya çalışacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayan karşılaşmayı İspanya'dan Alejandro Hernandez yönetiyor ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe: 0 - 1 :Olympiakos
(İlk yarı oynanıyor)
6' GOL! Olympiakos, Tiquinho Soares'in golüyle öne geçti! Orta alandan yapılan hızlı atakta topla buluşan Giorgos Masouras kısa pasını Tiquinho Soares'e gönderdi. Tiquinho Soares bekletmeden penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.