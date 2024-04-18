Fenerbahçe - Olympiakos / CANLI YAYIN

UEFA Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Olimpiakos'u konuk ediyor.

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Olympiakos, çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler Yunanistan'da oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu. Temsilcimizin yarı finale kalması için iki farklı üstünlük kurması gerekiyor. Her türlü tek farklı Fenerbahçe galibiyeti maçı uzatmaya götürecek. Beraberlik ve Olimpiakos galibiyeti halinde ise tur atlayan taraf Yunan ekibi olacak.

Fenerbahçe - Olympiakos

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak

Fenerbahçe - Olympiakos ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Fortounis, Jovetic, Podence; El-Kaabi

Fenerbahçe'de son durum!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu galibiyet ile moral bulan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerin son durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Djiku ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. İki isim de görev verilmesi halinde Olympiakos maçında süre alabilecek. İlk maçta sakatlanarak sahadan sedye ile çıkan Jayden Oosterwolde bir süre sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in durumları belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Luan Peres ve Mert Müldür ise Avrupa kadrosunda yer almıyor.

Gözler Batshuayi'de!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Batshuayi, bu sezon Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Batshuayi bu sezon elemeler dahil Avrupa'da çıktığı 12 maçta 6 gol 2 asist üretti.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye tur için iki fark ve üstünde alınan bir galibiyet yetecek. Fenerbahçe tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek. Her türlü Olympiakos galibiyeti veya beraberlik Fenerbahçe'yi kupa dışına itecek.