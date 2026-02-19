Fenerbahçe - Nottingham Forest / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Karşılaşma saati ile 20.45'te başlayacak

Fenerbahçe - Nottingham Forest ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Kante, Guendouzi,Asensio, Kerem, Talisca, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'ndaki bu kritik randevuyu yönetmek üzere UEFA tarafından İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer görevlendirildi. Avrupa arenalarında disiplinli yönetimiyle tanınan Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre'den Anojen Kanagasingam olacak.

Kadıköy'deki zorlu mücadelede teknoloji desteği de İsviçreli hakemlere emanet. Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Lukas Fähndrich otururken, AVAR görevini ise Luca Cibelli üstlenecek. Şeffaf ve adil bir yönetim sergilemesi beklenen Scharer, özellikle sertliğe taviz vermeyen tarzıyla bu akşamki yüksek tempolu maçın kontrolünü elinde tutmaya çalışacak.

Mücadeleyi yönetecek olan İsviçreli hakem Sandro Scharer, Fenerbahçe taraftarı için yabancı bir isim değil. Schärer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı kritik rövanş maçında da düdük çalmıştı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 300. MAÇIN EŞİĞİNDE

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Nottingham Forest karşısında kulüp tarihinin 299. Avrupa randevusuna çıkıyor. Bugüne kadar çıktığı 298 müsabakada 117 galibiyet ve 65 beraberlik elde eden Kanarya, rakip fileleri 407 kez sarsmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi özelinde ise 157. sınavını verecek olan Fenerbahçe, bu kulvardaki tecrübesiyle İngiliz rakibine karşı üstünlük kurmayı amaçlıyor.

KADIKÖY'DE İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. RANDEVU

Fenerbahçe, İngiltere temsilcileriyle olan zengin rekabet tarihine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar Ada ekipleriyle 21 kez karşılaşan sarı-lacivertliler; Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi devlere karşı 5 galibiyet elde etti. Bu sezon Aston Villa ile oynanan maçların ardından Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki 22. İngiliz rakibi olacak.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: YENİ YILDIZLAR LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin yankıları UEFA listesine de yansıdı. Takımdan ayrılan En-Nesyri, Jhon Duran ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin yerine; dünya yıldızı N'Golo Kante, orta sahanın dinamik ismi Matteo Guendouzi ve genç yetenek Sidiki Cherif UEFA listesine dahil edilen yeni isimler oldu. Hücum hattında ise gözler, Avrupa Ligi'nde dörder golle takımı sırtlayan Talisca ve Kerem Aktürkoğlu üzerinde olacak.