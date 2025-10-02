Fenerbahçe - Nice / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Kadıköy'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice'i konuk ediyor. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe 2 - 1 Nice

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

40'İsmail Yüksek'in ara pasında hareketlenen Nene, ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt.

39'Nice köşe vuruşu kullandı. Ön direkte yapılan vuruş direğe çarparak auta gitti.

37'GOL! Kevin Carlos, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Nice farkı 1'e indirdi.

34'Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kullanılan duran topta Skriniar'ın rakibine yaptığı müdahaleye hakem penaltı dedi. Nice penaltı kullanacak.

25'GOOL! Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

15'Talisca sol ayağıyla uzaklardan kaleyi yokladı top az farkla auta gitti.

13'Sol kanattan açılan ortaya Carlos kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

10'İlk bölümde topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe.

3'GOOOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Talisca, topu sol kanattaki Kerem'in önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

1'Kerem Aktürkoğlu, maçın başında kaleyi yokladı top yandan auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Fenerbahçe - Nice ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Nice maçında yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son maçını kazanarak kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, Avrupa'da da ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

"FUTBOLDA HER ŞEYİ SAVUNAMAZSINIZ"

Fenerbahçe - Nice maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

Aslında takım içerisindeki kombinasyona baktığınızda; Nice savunmada güçlü bir takım. Orta sahada teknik oyuncuları var. Sağ tarafta Clauss oynuyor. Kendisini tanıyorum. Fransa Milli Takımı'nda oynayan oyuncuların kalitesine baktığınızda da Clauss'un kalitesini gösterir. Sol tarafta da kaliteli oyuncuları var. Direkt oynamaya çalışan bir takım. Kanat organizasyonlarını deniyorlar, çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor.

"RAKİBİMİZİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nice Teknik Direktörü Franck Haise, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE NİCE ARASINDA 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

TALISCA İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, Nice maçı kadrosunda yer alacak. Kart cezasını Hırvatistan ekibine karşı çeken Brezilyalı oyuncunun, mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FRANSA TAKIMLARINA KARŞI 22 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.