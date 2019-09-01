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Fenerbahçe Mevlüt Erdinç'in ardından Luiz Gustavo bombasını patlatıyor

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç'in ardından Luiz Gustavo bombasını patlatıyor

Yaz sezonu transfer döneminde eksiklerini büyük çoğunlukla gideren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavo ile anlaşmaya çok yakın gözüküyor.

Süper Lig'de Trabzonspor engelini geçerek 3'te 3 yapmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda aylardır gündeminde olan Luiz Gustavo transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler,  ön libero konusunda da mutlu sona çok yaklaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir peşinde oldukları Luiz Gustavo transferini bitirmeye çok yakın.

Fransa basınında yer alan habere göre Marsilya'nın orta saha için Valentin Rongier ile görüşmeye başlaması da Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye geleceği haberlerini ortaya çıkardı.

luiz gustavo

Gidişine onay verilecek
Bu transferin gerçekleşmesinin ardından Marsilya'nın Luiz Gustavo'nun gidişine onay vereceği öğrenildi.

6.5 milyon euro'ya evet
Fransa basınında Kanarya'nın 6 milyon Euro'luk son teklifini reddeden Marsilya’nın Brezilyalı futbolcu için son olarak 6.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe'ye "evet" demek üzere olduğu kaydedildi.

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