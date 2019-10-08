Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal'le temas kurdu!

Fenerbahçe, Mesut Özil için Arsenal ile temas kurdu. Arsenal, Mesut'un yıllık ücretinin bir kısmını karşılamaya sıcak bakıyor. Rüya transfer Ocak ayında gerçeğe dönüşebilir.

Fenerbahçe milli arayı fırsat bilerek taraftarı heyecanlandıracak bir transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

Ada'dan ayrılmak istiyor

Takvim gazetesinin haberine göre, İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

Arsenal maaşının bir kısmını karşılayacak

İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. Mesut Özil transferi gerçekleştiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.

Fenerbahçeli aynı zamanda

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu dile getiriyor.