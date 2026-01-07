BIST 12.029
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi

Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi

Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Lazio forması giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi’nin transferini 26 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus bedelle tamamladı.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaştı.

beIN SPORTS'un haberine göre; Guendouzi 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havaalanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Öte yandan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertli ekip, 26 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus ile bu transferi tamamladı.

Lazio formasıyla 85 maça çıkıp 5 gol kaydeden Fransız orta saha, böylece mavi-beyazlılara veda ederek Fenerbahçe ile yeni bir maceraya başlayacak.

Yönetimin en büyük hedefi, oyuncunun lisans işlemlerini hızla tamamlayarak 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil etmek.

