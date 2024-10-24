Fenerbahçe - Manchester United / Canlı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı İstanbul'da konuk ediyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçından 4 puan toplayan Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde İstanbul'da Manchester United'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler bu maçtan 3 puanla çıkarak grupta üst sıralara tırmanmak istiyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Manchester United

1'Karşılaşma başladı

Fenerbahçe - Manchester United ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

Manchester United: Onana, Lindelöf, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Rashford, Zirkzee, Eriksen, Garnacho, Dalot, Ugarte

Fenerbahçe 4, Manchester United 2 puanda

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Fenerbahçe ve Manchester United'ın 7. karşılaşması

Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.

Fenerbahçe'de sol bek sorunu

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı.

Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Djiku'ya şans vermesi bekleniyor.

6 isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada sahaya çıkabilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.