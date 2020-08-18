Fenerbahçe Mame Thiam'a imzayı attırdı! Sırada Josa Sosa var

Fenerbahçe ateşi yaktı

Sarı lacivertli kulüp, transfer sinyalini de yine bir Twitter emojisiyle vermişti ve resmi açıklama yapıldı. Transfer videosunda bir kez daha yayıncı kuruluş görüntüleri kullanıldı. Bu görüntülere telif gelip gelmeyeceği ise merak konusu.