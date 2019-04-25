Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı
Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 66-57 mağlup etti. Galibiyetin yanında maçta dikkat çeken bir diğer şey ise sahadaki kızıl güzel oldu.
Zalgiris'in resmi televizyonunun spikeri olan Dalia Belickaite, maçı takip etmek üzere her zamanki gibi Zalgirio Salonu'ndaydı
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Bu karşılaşmada da yerini alan güzel spiker taraftarların dikkatinden kaçmadı.
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İşte basketbol sevdalısı Belickaite'in birbirinden güzel fotoğrafları...
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