Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı

Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı

Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 66-57 mağlup etti. Galibiyetin yanında maçta dikkat çeken bir diğer şey ise sahadaki kızıl güzel oldu.

Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı - Sayfa 1

Zalgiris'in resmi televizyonunun spikeri olan Dalia Belickaite, maçı takip etmek üzere her zamanki gibi Zalgirio Salonu'ndaydı

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Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı - Sayfa 2

Bu karşılaşmada da yerini alan güzel spiker taraftarların dikkatinden kaçmadı.

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Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı - Sayfa 3

İşte basketbol sevdalısı Belickaite'in birbirinden güzel fotoğrafları...

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Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Kızıl güzel bakın kim çıktı - Sayfa 4
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