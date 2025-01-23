Fenerbahçe - Lyon / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Lyon'u konuk ediyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 22. sırada yer alıyor. Önümüzdeki 2 mücadeleyi de kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe - Lyon

Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Lyon ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Yusuf, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

DIEGO CARLOS VE MILAN SKRINIAR HAMLESİ

Lyon maçı öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de iki önemli isim açıklandı. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştıklarını açıkladı. İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan deneyimli oyuncuların Lyon maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

YOUSSEF EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalarda artan performansıyla rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de de 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde son 5 maçta ise 7 kez rakip fileleri havalandırırken, alınan galibiyetlerde kilit isim oldu. Youssef En-Nesyri, forma giydiği tüm kulvarlarda ise son 13 maçta 12 gollük katkı sağladı.

9 İSİM KADRODA YOK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor. Sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in tedavileri devam ediyor. Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Müldür'de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA kadrosuna yazılmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'da Lyon maçı kadrosunda yer alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Lyon maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fransa temsilcisi karşısında kart görmeleri durumunda Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin son haftasında oynanacak Midtjylland maçında cezalı duruma düşecek.

Slavia Prag deplasmanında sarı kart gördüğü için Athletic Bilbao maçında forma giyemeyen Fred ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Lyon karşısında oynayabilecek.