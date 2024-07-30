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Fenerbahçe - Lugano / Canlı yayın

Fenerbahçe - Lugano / Canlı yayın

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 4-3 mağlup ettiği Lugano ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip İsviçre'deki ilk maçtan bir 4-3’lük galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe - Lugano

Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Lugano ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

Fenerbahçe nasil tur atlar?

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

Karşılaşma, Lugano'nun tek farklı galibiyeti ile biterse uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. 

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