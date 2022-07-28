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Fenerbahçe, Luan Peres ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Luan Peres ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Kim-Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından yeni savunmacısını buldu. Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da oynayan Luan Peres ile anlaşma sağladı. Hem stoper hem sol bek oynayabilen Peres'in bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

Jesus, Marsilya’da hem sol bek hem de sol stoper olarak görev yapan Peres’i kadrosunda görmek istiyor. Jesus, Flamengo’da çalışırken 28 yaşındaki futbolcu Santos forması giyiyordu.

İstanbul'a geliyor
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Haberde, Peres'in akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ifade edildi.

Marsilya'da 50 maça çıktı
Hatta şu an Fenerbahçe’nin gündeminde olan Gustavo Henrique ile o dönemde Santos’ta takım arkadaşı olan Brezilyalı Luan Peres, 2021-22 sezonunda Marsilya’ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya’da 50 resmi maça çıkan ve 22’sinde sol bek, 28’sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

Beraber oynadılar
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

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